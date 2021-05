Futter für die in Düsseldorf lebenden Tiere JETZT!

Besorgte Tierschützer und Tierliebhaber aus verschiedenen Stadtteilen Düsseldorfs haben sich in der Geschäftsstelle der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER gemeldet und auf folgenden, extrem dringlichen Sachverhalt hingewiesen:Die in Düsseldorf wild lebenden Tiere brauchen JETZT Hilfe, JETZT Futter! Durch die Hitzesommer der letzten Jahre, den Klimawandel und den ständig, zu wenig gefallenen Niederschlag haben die Tiere Hunger und Durst. Sie verspüren den Klimanotstand am eigenen Leib.Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir haben diesen Hilfeschrei der Tiere, den stellvertretend Frau Kohler vom Tiernotruf, Frau Park von der „Initiative Rettet die Wildtiere“ und die Schwanenmutter Margarete Bonmariage uns übermittelt haben, soeben an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, Dr. Stephan Keller und die für Umwelt- und Klimaschutz zuständige Beigeordnete, Helga Stulgies übermittelt. Es muss unverzüglich, sofort gehandelt werden.“Foto: pixabay