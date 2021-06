FÜR ALLE NICHT DIE WENIGEN, Herausgeber Ulrich Schneider

Düsseldorf : Landtag NRW |

Jedes Organ braucht die gute Funktion der anderen. Wenn zum Beispiel der Magen damit begänne, seine Umgebung zu fressen, das Herz, die Lunge oder die Leber, dann hätte das den Tod des ganzen Organismus zur Folge. Vergleichbares gilt für unsere Gesellschaft. Die Pandemie bringt die Defizite der letzten Jahrzehnte an den Tag.



Die Wahl zum neuen Bundestad fordert die Bürger. Welche Partei steht für notwendige Veränderung zum Erhalt des Gemeinwesens. Ist eine Abkehr von „Privat vor Staat“ in der Daseinsvorsorge notwendig. Das Buch gibt eine Hilfestellung.Herausgeber und Hauptgeschäftsführer Herr Ulrich Schneider des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sieht die Ursache der explodieren Mieten, der steigenden Pflegekosten, des maroden Gesundheitssystem und Verkehrssystems im unkontrollierten Markt im öffentlichen Bereich. Der rote Faden ist das Schlagwort „Neoliberalismus“ oder griffiger formuliert „Privat vor Staat“ Die Experten der einzelnen Beiträge stellen in verständlicher Sprache die Probleme nachvollziehbar dar.Wenn die Hüter der Währung anfangen zu spekulieren und nach Boni jagen, die Chefärzte am Klinikumsatz beteiligt werden, die Krankenkassen sich im Wettbewerb nur noch um „gute Risiken“ kümmern, wird es höchste Zeit für mündige Bürger sich mit den Ursachen und Wirkungen auseinanderzusetzen. Die jeweiligen Autoren zeigen nicht nur die Ursachen auf, sie entwerfen auch die notwendigen Handlungsmöglichkeiten.Die Beiträge lassen sich flüssig lesen, sind verständlich geschrieben und geben einen Einblick in die Versäumnisse. Der Leser erfasst zum Schluss die Kritik im Vorwort des Herausgebers an der Legende vom „freien Markt“. Es ist ein Ansporn, die Schwächen und die angebliche Hilflosigkeit der Betroffenen zu erörtern. Ein hilfreiches Buch zum Einstieg in die notwendige Diskussion.Warum wir unsere Zukunft nicht den Märkten überlassen dürfenOlaf Bandt, Elisabeth Fresen, Mara Dehmer, Cornelia Harrer, Herausgegeben von Ulrich SchneiderSeitenzahl: 272Ausstattung: Hardcover mit Schutzumschlag ISBN: 978-3-86489-146-5 erschienen im Westendverlag Frankfurt. Auch als e-book erhältlich.