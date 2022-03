Freilaufender Hund reißt Gans im Hofgarten - Skandal: Stadtverwaltung und OB Keller tun gar nichts!

„Als Frau Bonmarige morgens in den Park kam, saß die Gans „Mimi“ hinter einem Baum. Frau Bonmariage hat sie sich direkt geschnappt und mit den Einkaufsrolly zum Tierarzt gefahren. Von der Stadt und vom Gartenamt war keiner da bzw. bereit, das Tier mit Frau Bonmariage zum Arzt zu fahren. Was sind die Zusagen der Stadt wert, man werde sich ab Januar deutlich intensiver um die im Hofgarten lebenden Tiere kümmern Wer kümmert sich um die Tiere, wenn Frau Bonmarige gar nicht mehr in den Hofgarten fährt? Ich bin über diese unsäglichen, wiederholt und viel zu oft vorkommenden Vorfälle und über die mangelnde Empathie dieser Stadtverwaltung und dieses Oberbürgermeisters tief traurig und extrem wütend zugleich!“Ratsherr Torsten Lemmer ergänzt: „Wir machen seit Jahren die Stadtverwaltung auf diese Missstände aufmerksam. Doch die Stadtspitze ist nicht willens oder in der Lage, die Situation für Ihre Stadtbewohner endlich zu verbessern. Auch dieser Vorfall wird im Rat thematisiert! Darauf können sich die Tiere verlassen!"Fotos: Walter Hermanns