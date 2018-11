FREIE WÄHLER im bayerischen Kabinett vereidigt

Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER gratuliert den FREIEN WÄHLERN Bayern zur Regierungsbildung und wünscht - auch unserem Bundesvorsitzenden - Hubert Aiwanger (stellv. Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie), Michael Piazolo (Minister für Unterricht und Kultus), Thorsten Glauber (Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz) sowie den Staatsekretären Anna Stolz (im Minsterium für Unterricht und Kultus) und Roland Weigert (im Minsterium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) gutes Gelingen.Verantwortliches Handeln und bürgernahe Entscheidungen, ob als Fraktion, als Bürgermeister oder Landrat, und dies immer mit dem Blick auf die Menschen und ihre Situation vor Ort zeichnet die anerkannte Arbeit der FREIEN WÄHLER in Bayern seit vielen Jahren aus. Nun gilt es, diesen Pragmatismus zum Wohle der Menschen auch in der Landesregierung unter Beweis zu stellen.Beim Bewahren von Bewährtem in Verbindung mit dem Verändern hin zum Besseren wünscht die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER allen immer ein glückliches Händchen.