FREIE WÄHLER Effekt wirkt – CDU greift das Thema Großtagespflege auf

Am 15. Mai 2019 hat die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER zum Thema Großtagespflege eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, die diese nächste Woche in der Ratssitzung beantworten wird.Am 14. Juni 2019 hat die CDU zum Thema Großtagespflege einen Antrag für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses gestellt. Es wurde beantragt, dass städtsiches Jugendamt und freie Träger gemeinsam Großtagespflegen errichten. Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die Verwaltung bis zum Herbst 2019 ein Konzept erarbeiten und vorstellen soll.Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Und schon wieder wirkt der FREIE WÄHLER Effekt. Wir greifen ein Thema auf, dann kümmert sich auch eine andere Fraktion, hier die CDU darum. Dann wird im Ausschuss einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept erarbeiten soll. Wenn so den Kindern, ihren Eltern und denen, die in der Großtagespflege arbeiten, geholfen wird, sind wir sehr froh.Dies ist wieder einmal ein Beispiel dafür, dass die kleinste Fraktion im Stadtrat für die von einem Problem betroffenen Düsseldorfer Bürger etwas bewirken kann. Ich bin sehr froh, dass ich seit nunmehr zehn Jahren im Stadtrat meinen Beitrag dazu leisten darf.“