Forderung: Kammern, Verbände, Vereine, Gewerkschaften, freien Initiativen und Beiräte mehr beteiligen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, Kammern, Verbände, Vereine, Gewerkschaften, freien Initiativen und Beiräte zu identifizieren, die ab 1. Januar 2021 als beratende Mitglieder in Fachgremien und Ausschüssen berufen werden könnten und dem Stadtrat in der Sitzung am 18. Juni 2020 zu berichten.Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Als Betriebsratsvorsitzende finde ich die Idee aus dem Ampel-Kooperationsvertrag 2014-2020 (Seite 3) sehr gut, Kammern, Verbände, Vereine, Gewerkschaften, freien Initiativen und Beiräten mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten, zum Beispiel, indem ihre Vertreter zu beratenden Mitgliedern in Fachgremien und Ausschüssen berufen und anlassbezogene Schwerpunktsitzungen einzelner Fachgremien und Ausschüsse durchführen.Diese gute Idee muss künftig umgesetzt werden, weil erstens diese Fachleute aus ihrer Expertise berichten und zweitens, die stimmberechtigten Mitglieder in Fachgremien und Ausschüssen dann besser aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten und Wissen abstimmen können.“