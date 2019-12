Förderungen für Mahn- und Gedenkstätte und Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus deutlich ausweiten

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Leistungen für die Mahn- und Gedenkstätte um 180.000,- Euro und für SABRA um 200.000,- Euro zu erhöhen.Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „2020 jährt sich das Ende von Hitler und Nazideutschland zum 75. Mal. Die in den letzten Jahren zunehmenden An- und Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens sowie der ansteigende Antisemitismus zeigen, dass hier gegengesteuert werden muss.Die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf leistet wichtigste Arbeit. Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln. Deshalb müssen der Zuschuss an den Förderkreis der Mahn- und Gedenkstätte von 60.000,- Euro auf 240.000,- Euro erhöht werden.Auch der Zuschuss an die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA) muss auf 240.000,- Euro erhöht werden.“Fotos: (c) duesseldorf.de_mahn-und-gedenkstaette und (c) sabra-jgd.de