Fehlen ausgebildete Notfallsanitäter auch in Düsseldorf?

In der nächsten Ratsversammlung am 31. Januar fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER zum Fachkräftemangel im Rettungsdienst nach. Da schon heute zahlreiche ausgebildete Notfallsanitäter fehlen und es auf Stellenausschreibungen kaum Bewerber gibt, wollen wir von der Verwaltung wissen, wie konkret sich die Situation in der Landeshauptstadt Düsseldorf seit 2014 entwickelt hat, was konkret unternommen wurde, um dem Fachkräftemangel im Rettungsdienst in Düsseldorf zu begegnen und welche weiteren Anreize noch geschaffen werden müssten, damit mehr Fachkräfte im Rettungsdienst für Düsseldorf ausgebildet werden können.Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Die Zahl der Rettungsdiensteinsätze stieg deutschlandweit auf rund 18 Millionen im Jahr an. Der Beruf des Notfallsanitäters hat den bisherigen Rettungsassistenten als höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst abgelöst und gehört zu den Gesundheitsfachberufen. Anders als früher kann der Notfallsanitäter aber nicht mehr aus Quereinsteigern rekrutiert werden, zudem sind die Kosten für Ausbilder und Azubis deutlich höher. Das Land hat die Ausbildungskosten per Gesetz letztlich als Teil des Rettungsdienstes in die Hand der Krankenkassen gelegt. Wir wollen hier von der Verwaltung wissen, wie die Situation in Düsseldorf ist und was zur Versorgung der Düsseldorfer getan wird bzw. getan werden muss.“