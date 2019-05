Europatag – Düsseldorfer Bürger sehr an Informationen interessiert

Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER war mit einem eigenen Informationssstand vor dem Rathaus am Europatag dabei. Viele Düsseldorfer Bürger wollten sich aus erster Hand informieren.Zum Tierschutz ging es vor allem die Punkte Tiertransporte, Massentierhaltung, Bienensterben, gesündere Ernährung, Artensterben, saubere Luft und Trinkwasser nicht in Konzernhänden.Viele bewegten auch die Fragen nach der Sicherheit und Auskömmlichkeit der Rente, der Hilfe bei Krankheiten, Behinderungen und Alter.Und wenn es direkt um Düsseldorf ging, dann wurden Ordnung und Sauberkeit, z.B. im Hofgarten, angemahnt. Auch das Für und Wider von Umweltspuren wurde, zum Teil sehr gegensätzlich und emotional, diskutiert.Claudia Krüger, Spitzenkandidatin zur Euroapwahl 2019 der sympathischen Tierschutzpartei, Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL, TIERSCHUTZ hier! und Vorsitzende der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat der Stadt Düsseldorf: „Ich war sehr froh, erklären zu können, warum man ausgerechnet Liste 19 wählen sollte. Die Erfolge, die wir schon im Düsseldorfer Stadtrat erzielt haben zeigen, dass es geht, wenn man hartnäckig dranbleibt. Die Tiere haben Rechte. Sie werden aber viel zuoft vernachlässigt. Das Staatsziel Tierschutz, Artikel 20a GG, muss mit Leben gefüllt werden und muss in ganz Europa bei jeder Entscheidung genauso mitgedacht werden, wie Klima- und Artenschutz. Dass das selbstverständlich wird, dafür setze ich mich ein.“Und Dr. Ulrich Wlecke, Spitzenkandidat zur Euroapwahl 2019 der GRAUEN PANTHER und Ratsherr im Rat der Stadt Düsseldorf in der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER ergänzt: „Für mich war es erschütternd zu hören, was mancher Rentner aus eigenem Erleben berichtete. Besonders die Hilfe und Unterstützung in Notsituationen, bei plötzlicher Erkrankung oder anhaltender Einschränkung, Behinderung, müssen verbessert werden. Ein Land, dass jedes Jahr deutlich über drei Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet, kann und darf es sich nicht leisten, die Alten und Kranken zu vernachlässigen. Das läßt sich auch weder mit der christlichen, noch mit der humanistischen Ausprägung unserer Gesellschaft vereinbaren. Diese Punkte müssen, sowohl in Deutschland, als auch in Europa angegangen werden. Das sind wir unseren Ältern schuldig.“Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER merkt an: „Es war ein wirklicher Festtag für mehr Europa. Sowohl das abwechslungsreiche Programm auf der Bühne, als auch die vielen Infostände und die Möglichkeit, schon jetzt seine Stimme für die Europawahl abgeben zu können, wurde von den vielen Besuchern freudig und begeistert aufgenommen. Dieser Europatag zeigte, dass Düsseldorf vielen Menschen Heimat, dass Deutschland ihr Vaterland und Europa ihre Zukunft ist. Es war wirklich schön, mit so vielen Menschen aus so vielen Ländern und Kulturen ein Fest für Europa gefeiert zu haben.“