Ernennung Tierschutzbeauftragte/r ist überfällig

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass schnellstmöglich eine ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte bzw. ein ehrenamtlicher Tierschutzbeauftragter ernannt wird, welcher die vielfältige Arbeit des ehrenamtlichen Tierschutzes vernetzt und den Austausch mit der Verwaltung verbessert.Außerdem ist sie/er auch zuständig für die Unterstützungskräfte im Hofgarten und anderen städtischen Gärten und Parks.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „In Artikel 20a GG wird das Staatsziel formuliert: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“In den letzten Jahren kam es immer wieder zu An- und Übergriffen auf Tiere bis hin zu deren Tod. Auch die Hitzesommer 2018, 2019 sowie die Ereignisse am ISS-Dome, in städtischen Gewässern und die Tierunfälle bei der Rheinbahn zeigen diese Notwendigkeit deutlich auf.Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat viele Ansprechpartner und Beauftragte für viele wichtige Dinge, aber immer noch keinen ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragten.Deshalb muss diese/r nun dringend ernannt werden.“