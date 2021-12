Endlich wird das Tierheim finanziell bessergestellt

„In den Jahren 2015 fortfolgende wurden jährlich jeweils rund 350.000 Euro im Stadthaushalt eingeplant. Immer wieder stellten wir Anträge, dass die finanzielle Situation für das Tierheim verbessert werden muss. Trotzdem stimmten OB Keller, CDU, Bündnis 90 / Grüne, SPD und FDP wiederholt dagegen.Wie die Stadt nun in einer Presseerklärung mitteilte, wurde am 22. Dezember ein „Vertrag über die pflegliche Verwahrung gefundener und sichergestellter Tiere im Stadtgebiet unterzeichnet und schafft damit eine neue Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Düsseldorf. Auch die Beigeordneten Helga Stulgies, verantwortlich für das Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, und Christian Zaum, verantwortlich für das Ordnungsamt, nahmen an der Vertragsunterzeichnung teil.“Nun endlich werden ab dem 1.1.2022 dem Tierheim jährlich 700.000 Euro zzgl. Mehrwertsteuer für die Erledigung seiner notwendigen und dem Tierschutz dienenden Aufgaben überwiesen.Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER dankt allen, die im jahrelangen Bemühen zur Erreichung dieses Zieles nicht nachgelassen haben, stellt aber auch fest, dass in anderen Bereichen noch weiter zum Wohle der Tiere gearbeitet werden muss. Frau Bonmariage im Hofgarten benötigt ebenso dringend Unterstützung und Hilfe bei der Versorgung der Tiere, wie beispielsweise die Ehrenamtlichen im nördlichen Hofgarten oder im IHZ-Park, der Tiernotruf e.V. sowie weitere Vereine. Bleiben wir dran!“Foto: pixabay