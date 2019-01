Düsseldorfer Ackerflächen nur noch ohne Glyphosat und andere Gifte verpachten

In der letzten Sitzung des Umweltausschusses informierte die Verwaltung über den Einsatz von Glyphosat auf landwirtschaftlichen Pachtflächen im Düsseldorfer Stadtgebiet und teilte mit, dass aufgrund vieler Gespräche in direkten Verhandlungen mit mehr als 30 Pächtern der stadteigenen Ackerflächen das Liegenschaftsamt erreichen konnte, dass die angesprochenen Landwirte auf den Einsatz von Glyphosat verzichten. Im Ergebnis wird zukünftig auf über 70 % der rd. 360 ha städtischen Ackerflächen kein Glyphosat mehr eingesetzt. Eine vertragliche Festschreibung des Verzichtes ist jeweils über einen Nachtrag zum Pachtvertrag erfolgt.Claudia Krüger, Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Nach einer Diskussion darüber, ob und welche anderen Gifte möglicherweise auch noch eingesetzt werden, fragte ich nach, ob mittlerweile die Anfragen nach zu pachtenden Ackerflächen das Angebot nicht deutlich übersteige und das deshalb die Stadt doch in künftigen Pachtverträgen auf den vollständigen Einsatz jeglicher Gifte bestehen könnte. Diese Idee wurde einhellig begrüßt.Damit kann Düsseldorf als Landeshauptstadt ein Signal aussenden, dass auf städtischen Ackerflächen 100%ig ökologisch angebaut und zu 100% auf den Einsatz von Glyphosat und anderen Giften verzichtet wird.“