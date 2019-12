Düsseldorf soll Initiative für umfreundlichere Rheinschifffahrt starten

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, sich z.B. im Städtetag, aber auch auf andere Weisen und Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass die Schifffahrt auf dem Rhein schnellstmöglich deutlich umweltfreundlicher durchgeführt wird (z.B. durch ein Förderprogramm zum Einbau von wirksamen Rußfiltern und SCR-Katalysatoren) und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 zu berichten.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wie bekannt, werden von der Schifffahrt auf dem Rhein Schwefeloxide, Stickoxide, Kohlenstoffdioxid, Rußpartikel, Feinstaub und weiteres mehr ausgestoßen, die auch im Stadtgebiet Düsseldorfs meßbar sind. Der Luftreinhalteplan (LRP) Düsseldorf 2019 weist für den Schiffsverkehr mit 2.259 Tonnen/Jahr den größten Anteil der verkehrsbedingten NOX-Emissionen (48 %) aus.Die Stromversorgung an Schiffsliegeplätzen mit Landstrom schreitet voran, löst aber die Probleme, die von den fahrenden Schiffen ausgehen, nicht. Vorschriften für den Umbau wirksamer Rußfilter und SCR-Katalysatoren fehlen seit langem. Im LRP kommt die Bezirksregierung Düsseldorf (BRD) zum Ergebnis, dass ein möglicherweise hilfreiches Förderprogramm außerhalb der Zuständigkeit der BRD liegt.“Foto: pixabay