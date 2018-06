Das Volk verlangt nach Brot und Spielen und senkt den Daumen über die Mächtigen des Landes

Weiter gehts: Jobabbau soll TESLA profitabler machen

Der Mann ist ein mächtiger Manager und lenkt seit vielen Jahren die Geschicke der Marke mit den vier Ringen. Und das mit großem Erfolg. Rupert Stadler steht mit beiden Beinen in der Zivilisation. Er ist Aufsichtsrat beim Deutschen Fußball-Meister Bayern München und überall respektiert. Bis jetzt. Nun wird man den Eindruck nicht los, als handele es sich bei dem smarten Vorstand um einen finsteren Bösewicht à la Hollywood. Als sei er bei Rot über die Kreuzung gefahren und habe mit seinem A8 ein kleines Kind totgefahren. Oder hat er eine Bank überfallen und Geiseln genommen? Oder ist er gar zur Terror-Miliz IS übergelaufen? Pustekuchen! Verdunkelungsgefahr in der unsäglichen Diesel-Affäre, heißt es.Irgendwie stimmen in der deutschen Rechtssprechung die Relationen nicht mehr, mag man dabei denken. Das mussten vor Rupert Stadler auch andere Säulen der Gesellschaft am eigenen Leib erfahren. Postchef Klaus Zumwinkel beispielsweise oder die einstige Bertelsmann-Lichtgestalt Thomas Middelhoff, den der Knast krank und kaputtgemacht hat. Auch an Tennis-Vater Peter Graf oder Bayern-Boss Uli Hoeneß wurde ein solches Exempel statuiert.Warum hat man sie weggesperrt? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, ihnen eine doppelte Geldstrafe aufzubrummen und die vielen Millionen einer guten Sache zukommen zu lassen? Nein, denn der kleine Mann will, dass die da oben jetzt bezahlen müssen, egal wofür. Der Spaltpilz vergiftet unsere Gesellschaft jeden Tag ein bisschen mehr. Und die Gerichte hecheln scheinbar nur noch hinterher. Das Volk verlangt nach Brot und Spielen. Es senkt den Daumen über die Berühmten und Mächtigen des Landes. Es bereitet so manchem offenbar eine diebische Freude, wenn Wirtschaftsbosse bei Nacht und Nebel am besten noch halbnackt von schwerbewaffneten Beamten abgeführt werden.Auch für Rupert Stadler ging der Daumen nach einer langen Hängepartie jetzt nach unten. Das ist, wenn man die Fakten sprechen lässt, sicher vertretbar. Die deutschen Autobauer, allen voran der VW-Konzern, haben nun mal im großen Stil getrickst und geschummelt. Warum allerdings packt die Politik diese Konzerne nicht da, wo es am meisten wehtut: am Geldbeutel? Die Autobauer übernehmen die kompletten Kosten für die Umrüstung der betroffenen Diesel-Fahrzeuge, Software und Hardware versteht sich. Dazu gibt es noch einen gigantischen Bußgeld-Fonds von 100 Milliarden Euro, dessen Aufgabe es ist, Umweltprojekte zu fördern.Aber nein, auf diese Idee kommt ja niemand. Dabei wäre es so einfach. Stattdessen werden weiterhin einzelne Manager an den Pranger gestellt. Nur: Das macht keinen Diesel sauberer. Rupert Stadler sitzt dennoch in Untersuchungshaft und ist solange von allen Vorstandsaufgaben beurlaubt. Warten wir mal ab, wie dieser Komödienstadel ausgeht. Fest steht: Der kleine Mann sitzt schon in der ersten Reihe und knabbert ganz aufgeregt an seinem Daumen.Ein Kommentar von mid-Redakteur: Ralf Loweg