Danke Friedhelm Funkel – Funkel: OB für Düsseldorf?

Friedhelm Funkel war bis heute Trainer bei Fortuna Düsseldorf.Im März 2016 wurde er Cheftrainer unser damals in der zweiten Bundesliga spielenden Fortuna.Am 28. April 2018 schaffte er mit der Mannschaft den Aufstieg in die erste Bundesliga.In der Winterpause 2018/19 lehnte er es ab, über eine Verlängerung seines Vertrags zu verhandeln. Außerdem erklärte er, dass Fortuna seine letzte Trainerstation sein werde.Im Januar 2019 wurde bekannt, dass Fortuna den Vertrag bis 30. Juni 2020 verlängern möchte, wenn der Klassenerhalt geschafft werden würde.Die Fortuna beendete die Saison mit 13 Siegen, 5 Unentschieden und 44 Punkten auf Platz 10.Im Dezember 2019 wurde sein Vertrag bis zum 30. Juni 2021 verlängert, wenn erneut der Verbleib in der erste Bundesliga erreicht werden würde.Friedhelm Funkel sagte am 22. Dezember 2019: „Ich habe immer wieder betont, wie sehr mir dieser Verein ans Herz gewachsen ist. Daher macht es mich stolz, dass der erfolgreiche Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, auch nach dieser Saison seine Fortsetzung findet. Ich bin mir nicht erst nach dem emotionalen Heimsieg gegen Union Berlin sicher, dass wir die Klasse halten können.“Am 28. Januar 2020 wurde Funkel als Trainer des Jahres ausgezeichnet.Am 29. Januar hat Fortuna Düsseldorf ihn entlassen.Torsten Lemmer, Mitglied im Sportausschuss, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER erklärt: „Danke Friedhelm Funkel für diese Arbeit in den letzten, fast vier Jahren.Er wäre der beste OB für Düsseldorf. Friedhelm Funkel hat das Herz am richtigen Fleck, kommt aus der Region und weiß, wie die Düsseldorfer ticken. Er ist ehrlich, gradlinig, bodenständig, kann mit Medien umgehen und Leute begeistern, motivieren. Sicherlich wäre er von den bisher bekannten Kandidaten der Erfolgversprechendste und Beliebteste für DüsseldorfWir werden auf ihn zugehen. Ein breites Bündnis für Friedhelm Funkel: OB für Düsseldorf!“Foto: (c) Ray Eye_commons.wikimedia.org_wiki_File_Friedhelm_Funkel_(2012)