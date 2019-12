Bürgerinitiative RRX mit 5.000,- Euro unterstützen

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Bürgerinitiative RRX mit 5.000,- Euro zu unterstützen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Die Bürgerinitiative RRX (www.bi-rrx.de) setzt sich für den Erhalt von rund 100 Bäumen an der Gustav-Pönsgen-Straße und gegen eine monströse, 8 Meter hohe Lärmschutzwand auf dem Bahndamm ein.Der Sprecher der Initaitive, Dr. Dieter Sawalis, schreibt auf der Website: „Durch Zufall sind die Anwohner auf diese geplanten Baumaßnahme aufmerksam geworden, dass ohne wirkliche Einbindung der BürgerInnen die Pläne von Deutsche Bahn und Politik erarbeitet und mit öffentlichen Termine ausgelegt und die nur 4-Wochen-Einspruchsfrist genau in die Sommermonate gelegt wurden.Die AnwohnerInnen wollen sich dies nicht gefallen lassen und haben deshalb eine Bürgerinitiative gegründet. Sie erheben Einsprüche mit dem Ziel eines sinnvollen Schallschutzes, der kostengünstiger und effektiver ist, als die Lösung im Planfeststellungsverfahren. In der Versammlung von fast 100 AnwohnerInnen wurde beschlossen, gegen diese Pläne Einspruch zu erheben und man erwartet, dass der Oberbürgermeister, der Rat der Stadt, die politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen und Institutionen sich gegen die Verschandelung unseres Stadtteils wenden und uns bei den Aktionen unterstützen.“Diese Arbeit und Aufgabe verdient es, mit 5.000,- Euro aus dem Stadthaushalt unterstützt zu werden“Foto: (c) bi-rrx.de