Brände von Elektro-und Hybridfahrzeugen in Tiefgaragen kein Problem

Mitte Februar berichtete die Presse, dass Kulmbach und Leonberg, weil Elektro-und Hybridfahrzeuge im Brandfall sich nur schwer löschen lassen, verboten haben, dass diese Fahrzeuge in Tiefgaragen parken dürfen.Für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fragte Ratsherr Lemmer die Verwaltung, wie die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf zu der Problematik entschieden hat, wann und wie wird die Stadtverwaltung mit Hauseigentümern, Haus- und Grund, den Mieterverein und anderen Akteuren der Immobilienwirtschaft sowie mit den städtischen Töchtern und Beteiligungen diese Problematik diskutieren und wann und wie wurden die Feuerwehren in Düsseldorf ertüchtigt, Elektro-und Hybridfahrzeuge im Brandfall fach- und sachgerecht löschen zu können?Für die Verwaltung antwortete die Beigeordnete Zuschke, dass „seitens der Verwaltung grundsätzlich keine Bedenken bestehen, Stellplätze mit Ladestationen für E-Autos auszustatten, sofern der Stellplatz weiterhin als ein solcher genutzt werden kann. Dennoch weist die Verwaltung darauf hin, dass bedingt durch die zunehmende Anzahl von E-Autos und der Erkenntnisse problematisch zu löschender Brände künftig weitere gesetzliche Anforderungen nicht auszuschließen sind....Die Verwaltung berät und begleitet Antragsteller im Rahmen der Bauberatung sowie im Verlauf des Genehmigungsverfahrens. Da es zurzeit keine weitergehenden Regelungen mit dem Umgang des Themas gibt, kann die Verwaltung nur im konkreten Einzelfall und in Hinblick auf die individuellen Rahmenbedingungen der bereits bestehenden oder neu zu errichtenden Anlagen in ihrer Funktion als Dienstleister agieren bis ein einheitlicher Umgang und ausreichend Erfahrungswerte vorliegen.Die Feuerwehr Düsseldorf bildet seit vielen Jahren alle Einsatzkräfte für Schadenereignisse (Brände, Unfälle) mit Elektro- und Hybridfahrzeugen aus. Die an allen Standorten vorhandene Löschtechnik ist auch für Brände von Elektro- und Hybridfahrzeugen geeignet und ermöglicht mit der umfassenden Ausbildung wirksame Lösch- und Rettungsmaßnahmen. Sollte es ausnahmsweise notwendig sein, Fahrzeuge nach dem Ablöschen noch länger zu kühlen, kann die Feuerwehr Düsseldorf auf einen flüssigkeitsdichten Absetzcontainer zurückgreifen.“Dazu Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Es ist doch schön, zu erfahren, dass aus Sicht der Verwaltung Probleme, die in Kulmbach und Leonberg bestehen, hier nicht bestehen. Deshalb muss man auch Gespräche mit den Akteuren der Immobilienwirtschaft führen, da die Feuerwehr im Notfall mit einem flüssigkeitsdichten Absetzcontainer den Brand eines Elektro-und Hybridfahrzeugs in der Tiefgarage fach- und sachgerecht löschen kann.Wollen wir hoffen, dass das im Falle eines Falles zutrifft.“Fotos: © Symbolbild Feuerwehr Düsseldorf und © Feuerwehr Landeshauptstadt Düsseldorf