Bloß keine Kinder? – WAS ist los?

Kaum kommen wir jedoch zurück ins beschauliche Düsseldorf, huscht mir der Satz: „Manchmal kann man garnicht genug essen wie man k….. möchte!“ über die Lippen. Weshalb? Wohnraum in Düsseldorf ist knapp. Keine Frage. Bezahlbarer? Ohnehin! Da freut sich doch das Herz, wenn es eine Anzeige entdeckt, die „von privat“ und „ohne Makler“ ist.

Beim Lesen desselben Zettels frage ich mich jedoch allen Ernstes, wie kinderunfreundlich unsere Gesellschaft geworden ist.Eine 120 Quadratmeter-Butze mit drei Zimmern, die NICHT für Familien mit Kindern geeignet ist? Bitte? Ernsthaft? In einer Zeit, in der Kindern der Zutritt zu Cafés verwehrt wird, hoffentlich dennoch eine Seltenheit.Ich werde demnächst dennoch einmal anrufen und fragen, ob es denn okay wäre, anstatt eben mit Kindern mit drei Listenhunden einzuziehen. Gespannt auf die Antwort bin ich allemal. Ich sollte mir nur merken, nicht nach 20 Uhr anzurufen.Steht auf dem Schild. Ist wohl streng verboten. Lachen im Keller vielleicht auch?!Es bleibt spannend.Liebst,Conny