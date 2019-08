Bahn- und Busreisen in NRW sechsmal teurer als im Bundesdurchschnitt

„Egal ob mit Bahn oder Bus – am meisten zahlen Passagiere für den gereisten Kilometer durchschnittlich in Nordrhein-Westfalen“, so die Experten nach der Analyse von 715 Bahn- und Busstrecken zwischen den 20 größten Städten Deutschlands.So sind etwa Bahnreisende von Essen nach Wuppertal im Schnitt mit knapp 88 Cent pro Kilometer dabei. Und das ist sechsmal so viel wie im bundesweiten Durchschnitt, der bei 15,47 Cent je Kilometer liegt.Analog dazu zahlen Reisende im Flixbus zwischen Münster und Essen die höchsten Kilometerpreise: 12,46 Cent in Richtung Essen, 12,16 Cent in Richtung Münster. Das ist knapp doppelt so viel wie der bundesweite Durchschnitt von 7,0 Cent.Auffallend: 15 der 20 Strecken mit den günstigsten Bahn- und Bus-Kilometern starten oder enden in München, darunter alle Top-Ten-Strecken der preiswertesten Deutsche-Bahn-Kilometer. „Den ersten Platz teilen sich die Strecken nach Münster und nach Duisburg, wo die Kilometer durchschnittlich 5,7 Cent kosten“, heißt es bei fromAtoB.Bei den günstigsten Flixbus-Kilometern hat laut der Auswertung die deutsche Hauptstadt die Nase vorn: Sieben der zehn Strecken haben Berlin als Start oder Ziel.