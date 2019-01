Auswirkungen des Rheinniedrigwassers 2018 auf Tiere und Pflanzen?

In der nächsten Ratsversammlung am 31. Januar fragt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, ob es aufgrund des Hitzesommers 2018 und dem andauernden Niedrigwasser im Rhein Auswirkungen auf die dort lebenden Tiere und Pflanzen gab, wenn Ja, welche, welche Konsequenzen die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Zukunft zieht und welche konkreten Maßnahmen beschlossen wurden, um ähnliche Vorfälle von vorn herein auszuschließen bzw. zu verhindern.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wenn das Rheinwasser wärmer wurde, werden mehr Nährstoffe umgesetzt und das braucht mehr Sauerstoff. In der Folge kann dies zum Tod vieler, dort lebender Tiere und Pflanzen führen. Wenn weniger Wasser im Rhein fließt, müssen die Fische dichter an die Fahrrinne ran. So besteht die Gefahr, dass sie durch die Schiffe verletzt oder getötet werden.Auch auf Algen kann sich das Niedrigwasser auswirken; sie vermehren sich stärker. Da für mich und meine Fraktion Mensch, Umwelt und Tiere wichtig sind, fragen wir nach.“Fotos: Niedrigwasser im Rhein 2018 – Walter Hermanns