Aufforderung an OB Geisel: Kfz-Zulassungen müssen auch in der Zeit der Coronakrise möglich sein

Die Stadt Düsseldorf informierte am 19. März 2020 darüber, dass Anliegen des Straßenverkehrsamtes aufgrund der Auswirkungen der derzeitigen Pandemie nur in dringenden, nicht aufschiebbaren Notfällen und nach vorheriger telefonischer Rücksprache möglich sind.Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Für die Zulassung von Kraftfahrzeugen bedeutet dies, dass dies nur in selten Ausnahmefällen möglich ist. In unserer Geschäftsstelle hat sich eine Familie gemeldet, die im April ihr drittes Kind erwartet. Deshalb hatten sie sich ein anderes Fahrzeug ausgesucht, welches der Händler zulassen wollte; leider ging das nicht mehr.Deshalb hat unsere Fraktion heute den Oberbürgermeister angeschrieben, damit er oder der Krisenstab entscheidet, auf welche Art und Weise Kfz-Zulassungen in der Zeit der Coronakrise möglich sind."