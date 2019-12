Antrag: Tierversuche aller Art in Düsseldorf rechtssicher verbieten

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, zu prüfen, wie in Düsseldorf der vollständige Ausstieg aus Tierversuchen aller Art möglich ist, bis wann dieser umgesetzt werden kann und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 das Ergebnis vorzustellen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „In Düsseldorf werden immer noch „Tierversuche“ durchgeführt. Die Zentrale Einrichtung für Tierforschung und Tierschutzaufgaben, Universitätsstr. 1 hält über 61.000 Tiere, das Deutsche Diabetes-Zentrum, Auf’m Hennekamp 65 rund 7.350 und das Leibniz Institut für Umweltmedizinische Forschung, Auf’m Hennekamp 50 rund 15.770; zusammengerechnet sind das über 84.000 Tiere.Das die gesetzlichen Voraussetzungen für Haltung und „Nutzung“ vorliegen, diese kontrolliert und überwacht werden, ist keine Begründung dafür, so weiter zu machen.Gemäß § 1 Tierschutzgesetz ist Ziel des Gesetztes, „aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ In weiteren Paragraphen wird dann definiert, wie Tiere in Tierversuchen „verwendet“ werden dürfen.2017 wurden deutschlandweit rund 2.000.000 Tiere für „Tierversuche“ eingesetzt. Ca. 740.000, also etwa jedes dritte starb dabei und wurde getötet!Ob Tiere dazu da sind, dass man mit ihnen experimentiert, wird unterschiedlich beurteilt. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass Düsseldorf künftig seinen Beitrag dazu leisten sollte, dass hier keinerlei Tiere in Tierversuchen, auch aus noch so „gut begündeten Beweggründen“ heraus „gebraucht“ werden. Es muss möglich sein, Tierversuche aller Art in Düsseldorf rechtssicher zu verbieten.“Foto: Tierversuch_(c) Kolotylo Michael - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, .wikimedia.org