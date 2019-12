Antrag: tiergestützte Pädagogik für Kindergarten- und Vorschulkinder

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass erstens Konzepte tiergestützter Pädagogik für Kindergarten- und Vorschulkinder durchzuführen und zweitens dem Stadtrat in der Sitzung am 18. Juni 2020 einen ersten Zwischenbericht über die bis dahin gemachten Erfahrungen zu geben.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Um die Empathie von Kindergarten- und Vorschulkindern gegenüber den Mitgeschöpfen Tieren zu fördern, stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER diesen Antrag. Konzepte tiergestützter Pädagogik nutzen die positive und einmalige Wirkung von Tieren auf Kinder und sollen auch in Düsseldorf eingesetzt werden.Die Steigerung des Verantwortungsbewußtseins bzw. die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Förderung des Sozialverhaltens und motorischer Fähigkeiten, das Zulassen von Körpernähe, die Einhaltung von Regeln, die Förderung des Gruppenklimas und des Umweltbewußtseins können nicht früh genug vermittelt werden.“Foto: pixabay