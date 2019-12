Antrag: 50.000,- Unterstützung für die Initiative Angermund

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, der Initiative Angermund e.V. zur Erfülluung seiner Aufgaben mit einmalig 50.000,- Euro zu unterstützen.Finanzexperte und Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Die Initiative Angermund e.V. setzt sich seit über 20 Jahren für die Erhaltung und Verbesserung des Wohnunfelds in Angermund ein.Darüber hinaus hat sie sich in den letzten Jahren zur zentralen Beratungsstelle für betroffene Düsseldorfer entwickelt, die unter Schienenlärm und anderen Lärmemissionen leiden.Diese unbürokratische Direkthilfe von Düsseldorfern zu Düsseldorfern sollte finanziell unterstützt werden. Im Jahr 2020 enstehen erhebliche Kosten für Wartung, Ersatzbeschaffung und Austausch der IT-Infrastruktur sowie für die Off- und Online Kommunikation. Dies ist allein durch Beiträge und Spenden der Mitglieder nicht aufzubringen. Deshalb sollte es einmalige, von allen Düsseldorfer Steuerzahlern getragene, finanzielle Unterstützung für die Initiative Angermund geben.“Fotos:Angermund_Schloß Heltorf_(c)Udo Garding - Selbst fotografiert, Gemeinfrei, .wikimedia.orgAngermund_Kirche St Angnes_(c) Udo Garding - Selbst fotografiert, Gemeinfrei, wikimedia.org