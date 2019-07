Anfrage zu Eddy-Elektrorollern bzw. Elektro-Tretrollern

In Düsseldorf kann man Eddy-Elektroroller mieten. Fahren dürfen die Mieter damit überall; die Mietzeit kann jedoch nur im Geschäftsgebiet von Heerdt bis Mörsenbroich, von Stockum bis Eller beendet werden.Außerdem ist es seit Sommer 2019 möglich sein, Elektro-Tretroller zu mieten.In diesem Zusammenhang fragt Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung am 4. Juli die Verwaltung, wie viele Eddy-Elektroroller bzw. Elektro-Tretroller sind bzw. werden 2019 in Düsseldorf mietbar sein, auf welche Art und Weise, also wie kommen die Akkus/Batterien zu den Rollern bzw. die Roller zu den Akkus/Batterien und in welchem Rhythmus werden die im Stadt-/Geschäftsgebiet von Düsseldorf abgestellten Eddy-Elektroroller bzw. Elektro-Tretroller von den Betreibern wieder aufgeladen?