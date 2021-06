Anfrage in nächster Ratssitzung zu Frischwasser, Sauerstoff und Futter in Bächen, Gewässern und Seen sowie städtischen Parks, Grünanlagen, Naherholungsgebieten

Letzte Woche stiegen die Temperaturen in Düsseldorf auf deutlich über 30°C.Deshalb fragt Ratsfrau Claudia Krüger, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung, was konkret hat die Stadtverwaltung Düsseldorf geplant, um im Sommer 2021 für Frischwasser und Sauerstoff in Bächen, Gewässern und Seen sowie Futter und Frischwasser in den städtischen Parks, Grünanlagen, Naherholungsgebieten zu sorgen undan welche/n Ansprechpartner können sich tierschutzbesorgte Bürger wenden, wenn sie eine Situation wahrnehmen, die unverzügliches Handeln der Fachverwaltung erforderlich machen?“Foto. pixabay