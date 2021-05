Am Samstag, 15. Mai wird ab 11.00 Uhr der Hofgarten aufgeräumt

Wörtlich heisst es:„Der Hofgarten gilt als ,,grüne Lunge" der Stadt Düsseldorf. Leider hinterlassen immer mehr Menschen dort ihren Müll, was für die Natur und Tierwelt dort ein großes Problem darstellt. Mit unserem Streetteam möchten wir den Hofgarten an diesem Tag von soviel Müll wie möglich befreien.Dafür brauchen wir eure tatkräftige Unterstützung. Bitte zieht euch festes Schuhwerk an und bringt euch genug zu trinken und Snacks für die Pausen mit. Von der Stadt Düsseldorf bekommen wir Handschuhe, Müllgreifer und Müllsäcke für den Tag gestellt.Da wir nur eine begrenzte Anzahl von Handschuhen haben, bitten wir euch falls ihr welche habt, eure eigenen mitzubringen. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen ersten Clean Up mit euch.Wir. Gemeinsam. Für Tierrechte.Bitte beachtet folgende Hinweise:Jede Veranstaltung richtet sich nach den momentan gültigen COVID 19 Schutzrichtlinien.An unseren Veranstaltungen können unsere tierischen Mitbewohner nicht teilnehmen.Vielen Dank für euer Verständnis.“Hofgartenfotograf Walter Hermanns und Bürgermitglied der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt: „Im Namen der im Hofgarten lebenden Tiere sage ich Danke. Danke an alle, die am kommenden Samstag mithlefen, das wegzuräumen, was „menschliche“ Schmutzfinken dort hinterlassen.Dieser Müll hat in Zeiten von Corona, Lockdown, Ausgangssperre und To Go massiv zugenommen. Da die Stadt Düsseldorf und die AWISTA mit der Müllentsorgung offenkundig überfordert sind, müssen wir ran. Es ist unser Hofgarten! Es ist unsere, grüne Lunge. Wir sind es uns und den dort lebenden Tieren schuldig. Außerdem können wir so auch einmal der Schwanenmutter Margarete Bonmariage und alle anderen, die jede Woche ehrenamtlich im Hofgarten Müll aufsammeln zeigen, dass sie nicht alleine sind.Kommt bitte alle und helft mit; auch 15 oder 30 Minuten helfen. Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Herzlichen Dank.“Foto: privat