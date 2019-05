Altstadtpflaster wird nun hoffentlich endlich schön

Die Stadt Düsseldorf teilt jetzt mit großer Freude mit, dass ab 6. Mai 2019 die Oberflächenerneuerung in den Straßen der Altstadt fortgeführt wird. Verschiedene Musterflächen werden angelegt, damit man rund acht Wochen später entscheiden könne, welche Materialien und Aufbaukonstruktionen im hochfrequentierten und stark beanspruchten Pflaster Stand halten.Peter Ries, Bezirksvertreter in der BV10 und Mitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER Düsseldorf: „Endlich – was lange währt wird nun hoffentlich endlich gut. Schon 2013 habe ich im Ordnung- und Verkehrsausschuss auf das Problem hingewiesen, dass Dutzende Stellen des damals neu verlegten Pflasters erhebliche Schäden aufweisen und schnellstens ausgebessert werden müsse. Außerdem war ich schon damals der Überzeugung, dass die Pflastersteine den Belastungen durch die Anlieferfahrzeuge nicht standhalten werden.Nun, 2019, handelt die Fachverwaltung. Ich freue mich, dass der FREIE WÄHLER Effekt auch hier wieder einmal wirkt.“