Aktion Partei für Tierschutz verpflichtet Wahlkampf-Manager

Der Bundesvorstand und auch der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen der Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier! haben sich entschieden, für die heiße Wahlkampf-Phase zur Kommunalwahl in NRW professionelle Verstärkung zu verpflichten.Ab dem 01.08.2020 wird Torsten Lemmer als Wahlkampf-Manager gemeinsam mit seiner Frau Saida Lemmer die Stimme für die Tiere in Nordrhein-Westfalen durch den Wahlkampf führen. In seinen mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Kommunalpolitik hat Torsten Lemmer seine politisch gesteckten Ziele immer erreichen können. Auch nach der Kommunalwahl wird die Zusammenarbeit fortgesetzt.„Mit Torsten Lemmer haben wir einen erstklassigen Koordinator zur Umsetzung unserer Wahlkampfarbeit gewinnen können. Wir sind uns sicher, dass wir durch die Arbeit seines Teams in den einzelnen Städten in NRW Mandate für die Tiere, also unserer Partei erzielen werden. Es ist uns eine große Freude, dass wir nun bestmöglich den Weg zum Wahltag am 13.09.2020 gehen können und die Stimmen für die Tiere in den Parlamenten hörbarer machen“, so Rudolf Görg, Bundesvorsitzender der Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier!Foto: privat