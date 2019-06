Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZliste gegründet

freilaufende Katzen müssen kastriert werden Tierheime benötigen ausreichend Geld und Personal Zirkusse mit Tieren dürfen keine Plätze erhalten Tierschutzprojekte sind an Schulen einzuführen Reform der Ausbildung von Juristen, Pädagogen und Ärzten, damit Tierschutz verpflichtender Bestandteil der Berufsausbildung wird Stoppt des Personalabbaus in Krankenhäusern keine weitere Schließung oder Privatisierung von Krankenhäusern Förderung von ökologischer Landwirtschaft und alternativen Energien Ausbau des ÖPNV Schutz der Bevölkerung vor Gewalt, Kriminalität und Terror



Ich freue mich auf die nun vor uns liegenden Herausforderungen. Dazu gehört auch, dass wir beschlossen haben, zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 2017 antreten zu wollen. Der erste Test wird sein, dass wir neben diverser Formalien binnen weniger Wochen 1.000 Unterstützungsunterschriften sammeln müssen, um überhaupt als wählbare Partei zugelassen zu werden. Wir sind jedoch zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.Unsere wichtigsten Punkte zur Landtagswahl sind:Wir wollen politischer Ansprechpartner und Interessenvertreter aller Tierschutzafinen Menschen werden. Wir, die Menschen stehen in Verantwortung gegenüber den Tieren. Unser Handeln hat in allen Lebensbereichen Auswirkungen auf Natur, Umwelt und Tiere. Tierschutz muss deshalb Staatsziel und humanitäre Verpflichtung zugleich sein.“