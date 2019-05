Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL - TIERSCHUTZ hier!

Die Sendezeiten in der ARD:Montag, 6.5.2019, 22:13Donnerstag, 16.5.2019, 16:58im ZDF:Donnerstag, 2.5., 17:05Dienstag, 14.5., 23:10Unser Radiospot zur Europawahl 2019.Im Hessischen Rundfunk zu hören:"hr-iNFO" amMontag, 06.05.2019, ca. 09:58 UhrIm Hörfunkprogramm "YOU FM" amMittwoch, 15.05.2019, ca. 18:10 UhrDer Wahlwerbespot im Mitteldeutschen Rundfunk:"MDR JUMP"Montag, 06.05.2019, ca. 10:27 UhrDienstag, 14.05.2019, ca. 14:27 UhrIn den Baden-Württembergischen Landesprogrammen:Montag, 13.05.2019, ca. 14:55 Uhr in SWR 4Dienstag, 21.05.2019, ca. 11:55 Uhr in SWR 1In den Rheinland-Pfälzischen Landesprogrammen:Montag, 13.05.2019, ca. 14:55 Uhr in SWR 4Dienstag, 21.05.2019, ca. 11:55 Uhr in SWR 1(wie oben)Im Norddeutschen Rundfunk, NDR:Montag, 06.05.2019, 09:58 UhrSamstag, 18. Mai 2019, 10:58 UhrFür Horst und alle anderen in Bayern:Montag, 20.05.2019, 06:57 Uhr (Bayern 1)Mittwoch, 22.05.2019, 07:45 Uhr (Bayern 3)Im Hörfunk des Westdeutschen Rundfunks (WDR):Donnerstag, 02.05.2019, ca. 13:30 Uhr (WDR 4)Freitag, 24.05.2019, ca. 15:25 Uhr (WDR 2)Claudia Krüger, Spitzenkandidatin zur Europawahl und Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz Freie Wähler in Düsseldorf: "Ich freue mich, dass wir auch über TV, Radio und Youtube hör- und sichtbar sind."