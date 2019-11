9 Ratsinitiativen – kleinste Fraktion wieder die fleißigste

„In der heutigen Ratssitzung ist die kleinste Fraktion wieder einmal die fleißigste“, stellt Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER fest und ergänzt:„Durch unsere Anfragen machen wir auf Mißstände aufmerksam. Warum hat der Flughafen Fakten geschaffen, ohne den Naturschutzbeirat einzubinden oder eine Baugenehmigung für die Flugzeugbrandsimulationsanlage abzuwarten?Wann werden endlich die Terminschwierigkeiten in Bürgerämtern und der Kfz-Zulassungsstelle beseitigt?Gibt es jetzt endlich eine konkrete Statistik der Rheinbahn über Unfälle mit Tieren?Was wird angesichts der Wasserqualität im Ostparkweiher konkret für die Tiere getan?Was ist zu den angeblich vollständig lärmsanierten Abschnitten an den Eisenbahngleisen in Düsseldorf zu sagen?Warum gab es zu den im Dach des ISS-Doms eingesperrten Tauben eine unzulängliche Kommunikation zwischen dem Veterinäramt und Bürgern?Wie hilft die Stadt Brauchtums- und Trasionsvereinen bei den Terrorabwehr-Sicherheitsauflagen?Was tut die Verwaltung bei zigtausenden Überstunden bei der Feuerwehr und dem Nichteinsatz von Rettungswagen?Welchen Anteil leistet die Stadtverwaltung zur Reduzierung des Verbrauchs bei Strom, Gas, Wasser und Wärme?Außerdem stehen diverse Verwaltungsvorlagen und Anträge auf der Tagesordnung. Auch zu diesen haben wir, im Sinne der Tierliebhaber und der Bürger mit gesundem Menschenverstand, wie z.B. Rentnern und Senioren, dezidierte Meinungen, die wir kundtun werden.“