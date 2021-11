75 Jahre LKA Düsseldorf -- später als LKA NRW bezeichnet.

Düsseldorf : lka NRW |

75 Jahre LKA Düsseldorf

Jubiläumsfeier des Landeskriminalamtes mit dem NRW-Innenminister Reul.

Teil 1 des Beitrags



weil einige Bilder und Filme fehlen wegen techn. Probleme bei der Bildübertragung vom Taschenfernsprecher zum PC.-- Auch ist die Textrecherche über die Gründungsjahre noch unkomplett.Dazu wurden erfahrene Kriminalisten der Vorkriegsjahre nach Überprüfung durch die Briten ausgewählt und in Dienst gestellt.Dabei lies es sich natürlich nicht verhindern das Kommissare in leitende Funktionen kamen die auch vor 1945 für das Innenministerium in diversen Dienststellen tätig waren.Das hat sich nicht vermeiden lassen den erfahrene Leute wuchsen nicht auf Bäumen.Das war wohl in allen Sektoren so, in den drei westlichen und dem sowjetischen!Denn selbst in der SBZ , der sowjetischen Besatzungszone kamen erfahrene Polizisten und Soldaten des einstigen Dritten Reiches nach Überprüfung wieder in staatliche Funktionen in den Sicherheitsbehörden.Denn etwa 10% der Staatsbürger des Dritten Reiches waren in der Staats-Partei.Darunter natürlich auch viele Beamte die wohl glaubten dies wäre dem beruflichen Fortkommen sicherlich dienlich.Denn in den ersten Jahren, z.B. bis zur Olympiade 1936 zeigte die damalige Reichsregierung ihr erfolgreiches und freundliches Gesicht!Aber eine generelle Diffamierung ganzer Berufsgruppen wird den Menschen der Zeit wohl nicht gerecht?So konnte sich das LKAund dann unter der Führung der demokratischen NRW-Landesregierung entwickeln.Von wenigen Dutzend Mitarbeitern zu etwa 1000 im Laufe der Jahrzehnte und jetzt wohl etwa 1700 Fachleuten aller kriminalistischen Fachgebiete.Da kann dem LKA nur weiterhin viel Erfolg im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gewünscht werden.