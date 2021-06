7 Ratsinitiativen für Mensch und Tier in nächster Ratsversammlung

„Wir fragen die Stadtverwaltung konkret zum Wasserski-Vorfall im Hofgarten-Weiher, zur Anschlussverwendung des noch von der Deutschen Oper genutzten Grundstücks, zu nicht erfolgten COVID 19 Testungen bei Feuerwehr und Rettungsdiensten im Nachgang zu den SERODUS Studien I & II, zu Itslearning, Deckenlüftern und dem Schutz für Kinder und Jugendliche – dies wird insbesondere wichtig, da sich derzeit die Delta-Variante bei Kindern und Jugendlichen ausbreitet –, zu Frischwasser, Sauerstoff und Futter für die in Düsseldorf lebenden Wildtiere und zu Unfällen mit Fahrzeugen der Rheinbahn, Flughafen, IDR, Messe, etc., durch die Tiere verletzt oder getötet wurden.Es ist bemerkenswert, dass die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER bei manchem Thema, wie z.B. Hofgarten, nun schon seit unzähligen Jahren die Verwaltung immer und immer wieder fragen muss, weil die offenkundigen Probleme nicht gelöst werden und statt dessen neue hinzukommen.Leider gilt dies auch in Zusammenhängen mit COVID 19 oder Schule und Deckenlüfter. Nun denn, wir bleiben dran – versprochen!“Foto: pixabay