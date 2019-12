6.400,- Euro für die Initiative „Rettet die Wildvögel im Hofgarten“

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Initiative „Rettet die Wildvögel im Hofgarten“ mit 6.400,- Euro zu unterstützen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Während der Hitze- und Dürreperiode 2018 wurde die Initiative „Rettet die Wildvögel im Hofgarten“ gegründet.Die Initiatorin schreibt, „Die Tiere im nördlichen Hofgarten [fanden] nichts mehr zu fressen und [werden] seither von Tierfreunden zugefüttert werden. Obwohl auch 2019 viele Wildvögel durch die Folgen der nächsten Dürre zu verhungern drohen, hält das Gänsemanagement der Stadt Düsseldorf eisern an den Fütterungsverbotschildern im Hofgarten und anderen Parkanlagen fest. Viele Tiere sind schon jetzt geschwächt und werden den nächsten Winter (2019/2020) ohne menschliche Hilfe nicht überleben. Die Initiative setzt sich für die Abschaffung aller Fütterungsverbotsschilder ein, die angesichts von Klimawandel und Artensterben nicht mehr zeitgemäß sind, und fordert das Gänsemanagement auf, stattdessen Hinweisschilder für artgerechtes Füttern aufzustellen, damit die Wildvögel im nördlichen Hofgarten eine Zukunft haben.“Es werden jeden Tag nach Situation Lebensmittel von 15,- bis 20,- Euro verfüttert. Daraus errechnet sich der Bedarf von rund 6.400,- Euro/Jahr.Eine finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Initiative „Rettet die Wildvögel im Hofgarten“ ist geboten.“Foto: (c) Rettet die Wildvögel im Hofgarten