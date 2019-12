5.000,- Euro für die IG Tannenhof

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die IG Tannenhof mit 5.000,- Euro zu unterstützen.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Zweck und Ziele der Interessengemeinschaft Tannenhof e.V. sind, die Wohn- und Lebensqualität der Siedlung zu erhalten, wenn möglich, zu verbessern und das soziale Miteinander der Bewohner zu fördern.Im Vordergrund der IG Tannenhof steht dabei immer der Mensch und die Natur.Neben dem jährlich stattfindenden Kinder- und Familienfest werden diverse weitere Aktivitäten, z.B. kultureller Art, Weihnachtsfeier, Sitzgymnastik (auch für Rollstuhlfahrer), Boulen, Smartphonekurse, etc. selber organisiert und durchgeführt bzw. unterstützt.Diese Arbeit und Aufgabe verdient es, mit 5.000,- Euro aus dem Stadthaushalt unterstützt zu werden.“Foto: (c) ig-tannenhof.de