16 Ratsinitiativen – kleinste Fraktion ganz groß

Die kleinste Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat ist im Sinne der Düsseldorfer Bürger wieder sehr aktiv. Torsten Lemmer, Ratsherr a.D., Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER:„Mit 16 Anfragen und Anträgen in der morgigen Ratsversammlung sind wir wieder einmal die fleißigsten. Ob es um das Wildtierverbot in Zirkussen, um Fortuna, um Baumfällungen oder um die ausartende „Gutachteritis“ bzw. den Verkauf der RWE-Aktien geht, wir verstehen uns als Anwalt der Steuergelder, für die die Düsseldorfer Bürger und Gewerbetreibenden hart gearbeitet haben. Wir halten uns an das politische Testament von OB Erwin: „Haltet das Geld zusammen!““