12 Tierschutz / FREIE WÄHLER Initiativen

zu COVID 19 Impfungen und den SERODUS Studien I und II

zur Beauftragung externer Experten

zu den 2018 auf dem Messeparkplatz P 1 ausgepflanzten Bäumen

zu Corona-Infektionen in Hallen- und Freibädern

zu Düsseldorfer Personen/Familien, die aus finanziellen Gründen ihre Wohnung/Haus nicht angemessen warmhalten können

zum Verbot der Nutzung von Parkhäusern für Elektro- und Hybridfahrzeuge



zu Corona-Schnelltests

zur Deutschen Oper

zum Einbaustopp von Deckenluftreinigungssystemen



zur Baustraße an der Goltsteinstraße

von Nachfragen zu schriftlichen Antworten der Verwaltung



zu den Demonstrationen vom 13. März 2021



Zur Ratssitzung am 18. März stellt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER zu folgenden Themen Anfragen an die Verwaltung:Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Das wieder einmal der FREIE WÄHLER Effekt Wirkung hat, zeigten die Reaktionen der letzten Tage. Hier nur einige Beispiele:Die Bädergesellschaft hat bereits reagiert und Schwimmbadwiederöffnungen angekündigt.Zur Deutschen Oper hat eine weit in die Stadtgesellschaft hinein reichende Diskussion begonnen.Zum Thema „Deckenluftreinigungssysteme in Schulen“ stellen nun auch andere Fragen an die Verwaltung.Auch zur Baustraße an der Goltsteinstraße, genauer gesagt, auf einer Rasenfläche des Hofgartens, zu der Bäume gefällt werden müssen, brach eine heftige Diskussion, auch im Internet los. Auch hier stellen jetzt auch andere Fragen, zum Beispiel in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung 1.Kurz gefasst: Es ist gut, dass es eine hellwache Opposition aus engagierten Tierschützern und nach pragmatisch suchenden Lösungen Freier Wähler für die Düsseldorfer gibt. Nun darf man gespannt sein, in welcher Qualität die Verwaltung diese Anfragen beantwortet – oder eben auch nicht.“Foto: pixabay