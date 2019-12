10% mehr für das Leistungszentrum Sportakrobatik Düsseldorf

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Leistungen für das Leistungszentrum Sportakrobatik Düsseldorf (LZSA) um 10,0% zu erhöhen.Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Die im Haushaltsentwurf eingeplanten Leistungen für das LZSA sollen um 10% erhöht werden. Dort können können Jungen und Mädchen, Groß und Klein ein genaues Gefühl für ihren Körper entwickeln; Kraft und Flexibilität werden vereint. Mit Elementen aus Bodenturnen, Bewegungskünsten und Tanz übt man in Paaren und Gruppen Choreographien wie die Weltmeister.Je früher Jungen und Mädchen sich und ihren Körper kennenlernen und dann in Paaren und Gruppen gemeinsam üben, desto größer ist der Gewinn für jede/n einzelne/n. Es trägt auch hervorragend zum Menschwerden bei.“Foto: (c) lzsa-duesseldorf.de