Zeitreise im Mercedes-Benz 300 SEL 3.5

Noch heute wird das üppige Blechkleid der 1 740 Kilogramm schweren Luxuslimousine von einem 3,5 Liter großen V8-Motor mit 147 kW/200 PS angetrieben. Kleine Zwischenspurts sind jederzeit möglich, um modernen Landstraßenschleichern zu zeigen, was eine Harke ist. Ausstattungselemente wie die Luftfederung oder die Klimaanlage machen den SEL – damals wie heute – zu einem formidablen Reisewagen. Über die gesamte Bauzeit der Reihe W 108 von 1965 bis 1972 wurde stets eine W 109 genannte Langversion angeboten, deren um zehn Zentimeter gestreckter Radstand allein den Passagieren im Fond zugute gekommen ist. Entsprechend feudal sitzt es sich auf dem hinteren Ledersofa, während das Becker Grand Prix-Radio für Unterhaltung, die Viergang-Automatik für Fahrkomfort und vorn die schicken Ausstellfenster nebst elektrischen Fensterhebern für Frischluft sorgen.Ihrer Zeit voraus war die Oberklasselimousine in Sachen Kraftstoff: Schon damals wurde eine Gasanlage eingebaut. Rund 15 Liter Autogas (LPG) reichen für 100 Kilometer, was knapp acht Litern Kraftstoff entspricht. Im reinen Benzinbetrieb gönnt sich der Benz allerdings stattliche 15 Liter Superbenzin auf 100 Kilometer, was angesichts der Leistung für damalige Verhältnisse nicht zu viel war.Das Fahrvergnügen im einstigen Direktorenwagen ist bis heute etwas Besonderes: Stark genug motorisiert, um mühelos im Verkehr mitzuschwimmen, sind die Insassen umgeben von einer Aura des Respekts, die schon durch die Abmessungen von fünf Metern Länge und 1,81 Metern Breite hervorgerufen wird. Indes hat es der SEL schon lange nicht mehr nötig, die linke Spur für sich zu beanspruchen. Im Sternenkreuzer verfolgen die Insassen das heutige Spektakel der hochmotorisierten Kleinwagen amüsiert und freuen sich darauf, genüsslich im Standgas bei Freunden oder einem Café vorzufahren. Und wenn sich die Sonne dann im polierten Holz des Armaturenbretts spiegelt – das seinen Namen wahrlich noch verdient – und der V8 lässig vor sich hin blubbert, dann wird jedem klar, dass er es hier mit einem Auto aus einer anderen Zeit zu tun hat, das regelrecht zu einer Zeitreise einlädt.