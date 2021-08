Wandern im Teno-Gebirge

Charakteristisch für das Gebirge sind die schluchtenartigen Barrancos, die tiefe Furchen in den Felsen bilden und zur Küste hin steil abfallen. Dieser schroffe Anblick gepaart mit Wildblumenwiesen und romantischen Bergdörfchen gibt dem Teno-Gebirge seine faszinierende Ausstrahlung.In dem Gebirge gibt es ein sehr gut ausgebautes Wegenetz für Wanderer. Zahlreiche Pfade führen durch die einzigartige Natur und bieten spektakuläre Ausblicke auf die kargen Felsen und den blauen Atlantik. Vorbei an grünen Tälern mit grasenden Ziegen, plätschernden Wasserfällen, Nebelwäldern aus Lorbeerbäumen, wüstenartigen Küstenabschnitten und scharfkantigen Felsen. Der Abwechslungsreichtum des Teno-Gebirges sorgt dafür, dass einem hier niemals langweilig wird. Unglaubliche Panoramablicke eröffnen sich vor allem in der Umgebung von Masca. Das kleine Bergdörfchen mit der angrenzenden Masca-Schlucht ist DER Besuchermagnet des Gebirges und von ganz Teneriffa. Die Häuser reihen sich an die Berghänge und bilden hübsche Gassen mit tollem Ausblick. Ein paar Restaurants laden zum Probieren der einheimischen Küche ein. Auch ein kleines Museum und eine Kapelle können hier besucht werden.Neben den Wanderwegen führt auch ein kurvenreiche Serpentinenstraße durch das Gebirge. Hier sollte man sehr vorsichtig fahren. Auch per Bus erreicht man viele Punkte im Teno-Gebirge.Gleich am Fuße des Bergmassivs gibt es zahlreiche weitere tolle Sehenswürdigkeiten, die über Wanderrouten oder mit dem Auto erreicht werden können. Dazu zählt zum Beispiel der Leuchtturm auf der Halbinsel Punta de Teno oder die Steilklippen Los Gigantes.Wer Erholung und Natur pur beim Wandern erleben will, sollte ins Teno-Gebirge kommen.