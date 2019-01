Nichts ist unmöglich: Wasserstoffschiff geht auf Weltreise

Auf ihrer mehrjährigen Reise will die Energy Observer, die weder Treibhausgase noch Feinstaub emittiert, das Potenzial erneuerbarer Energiequellen und -speicher demonstrieren. Autohersteller und Wasserstoffspezialist Toyota unterstützt das in Frankreich bereits gestartete Projekt und hofft auf das Jahr 2020: Die Energy Observer soll rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio ankommen.