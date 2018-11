Neue Modelle: Motorrad-Fieber in Mailand

(TRD/MID) Während viele Hersteller bei der EICMA mit spannenden Neuheiten und technisch und optisch überarbeiteten Modellen aufwarten, präsentiert Harley-Davidson am Messestand eine echte Revolution: Die LiveWire ist das erste Elektro-Motorrad der amerikanischen Kult-Marke. Angetrieben von einem Permanentmagnet-Elektromotor, mit viel Drehmoment und beachtlichen Beschleunigungswerten.Und auch der Sound wird laut Harley-Davidson etwas Besonderes sein: Tonhöhe und Lautstärke steigen mit zunehmender Geschwindigkeit an. Für Fahrkomfort sollen vollständig einstellbare Fahrwerkskomponenten von Showa sorgen. Der Ladevorgang kann mit einem integrierten Level-1-Ladegerät erfolgen, das mit einem unter dem Sitz untergebrachten Netzkabel an eine Haushaltssteckdose angeschlossen wird. Außerdem kann die LiveWire über einen CCS2-IEC-Typ-2-Ladestecker geladen werden, mit dem Schnellladen möglich ist. Weitere Details und Preise folgen im Januar 2019.Triumph Motorcycles zeigt pünktlich zum 60. Geburtstag der Bonneville-Baureihe die limitierten Sondermodelle Diamond Edition und Ace, die auf der Bonneville T120 basieren. Ebenfalls in Mailand: die brandneue Scrambler 1200, die in den Modellvarienaten XC und XE angeboten wird. Die XE fährt mit nochmals verbesserten Offroad-Eigenschaften vor. Im Rahmen der beiden Modelle steckt der bekannte 1.200-Kubikzentimeter Bonneville-Motor in der speziellen Scrambler-Abstimmung mit 90 PS bei 7.400 U/min.Wie Bonneville und Scrambler von Triumph bieten auch die Motorräder von Brixton, der Eigenmarke der KSR Group, einen fein ausgearbeiteten Retro-Look. Nachdem die neue Marke 2016 in Mailand mit 125er-Maschinen an den Start ging und später 250er nachlegte, kommt jetzt ein erwachseneres Motorrad: Die BX 500 Concept nimmt ein 500-Kubikl-Serienbike vorweg, das 2019 auf der EICMA Premiere feiern wird. Neben dem klassischen Design fällt vor allem der eigens entwickelte Motor auf. In zwei Jahren Entwicklungszeit wurde das Aggregat auf die Beine gestellt, das in der Serienversion maximal 35 kW/48 PS leisten soll (Führerscheinklasse A2).Ebenfalls zur österreichischen KSR Group gehört die wiederbelebte italienische Traditionsmarke Malaguti, von der Motorrad-Fans ab Anfang 2019 wieder neue Modelle kaufen können, und zwar „dynamische und zuverlässige Motorräder und Motorroller für ein junges, urbanes Publikum“, wie es in einer Mitteilung heißt. Angetrieben werden die in Mailand präsentierten Modelle von wassergekühlten Einspritzmotoren, die von Aprilia entwickelt wurden. Die Motoren der 125-Kubik-Motorräder sind für die Führerscheinklasse A1 mit maximal 11 kW geeignet. Ab Februar 2019 sind die Supermoto-Modelle XSM 125 und XTM 125 (ab 2.999 Euro) sowie das Naked Bike Monte Pro 125 zu haben, außerdem die Modelle RST 125 und Dune 125. Das Scooter-Modell Madison 300 folgt im April.