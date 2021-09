Kulturhauptstadt La Laguna

La Laguna beheimatet die erste Universität Teneriffas und ist damit eine Universitätsstadt. Zwischen beeindruckenden Gebäuden, hübschen Kirchen und vielen kleinen Straßencafés tummeln sich Studenten, Einheimische und ein paar Touristen. Etwa 160.000 Einwohner, davon 25.000 Studenten, wohnen in der Stadt.Bei einem Bummel durch die Gassen der Altstadt, die als Weltkulturerbe von der UNESCO geschützt wird, kann die koloniale Architektur bewundert werden. Viele der historischen Gebäude haben einen typisch kanarischen Innenhof, den man besichtigen kann. Auch einige Museen laden zu einer Zeitreise ins vergangene La Laguna ein.Charakteristisch für La Laguna ist die gerade Straßenführung und das schachbrettartige Muster der Gassen, das aus dem 15. Jahrhundert stammt. Die Stadt wurde einst ohne den Schutz einer Stadtmauer erbaut. Auf einer relativ kleinen Fläche findet man alles, was das Herz begehrt: Tapasbars, Cafés, Geschäfte, unter anderem viele kleine Boutiquen und Secondhand-Läden, Denkmäler, historische Gebäude, Grünanlagen eine große Markthalle und eine ausgelassene fröhliche Stimmung. Die Restaurants in den Fußgängerzonen sind beliebte Treffpunkte der Studenten.An der Universität von La Laguna kann eine Vielzahl von Kursen belegt werden, unter anderem Seeschifffahrt und Meeresstudien, Agrarwissenschaften, Kunst, Medizin, Tourismus und vieles mehr.La Laguna ist außerdem sehr gut zu erreichen, da es direkt an der Nordautobahn liegt und den Nordflughafen von Teneriffa beheimatet. Mit der einzigen Straßenbahn Teneriffas kann in nur wenigen Minuten die Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife erreicht werden.