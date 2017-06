Gewinnt FREIKARTEN für die faszination-heimtierwelt 2017

Hallo, ihr Lieben!



Fiffi, Bello und Co. sind doch unsere besten Freunde, oder? Sabbernd, schnurrend, bellend und ab und an vielleicht auch ein wenig nervend, aber immer liebevoll begleiten sie unseren Alltag.

Wer in den kommenden Tagen ( 10.06-11.06.2017) Lust darauf hat, sich über Neuigkeiten zum Thema Heimtier zu informieren, sollte die Faszination Heimtierwelt in Düsseldorf besuchen!

Mit uns könnt ihr genau das sogar kostenlos tun!Egal, ob ihr euch über verschiedene Heimtiermarken informieren wollt oder Fragen zu Gesundheit, Fitness, Pflege und der richtigen Ernährung habt: hier seid ihr richtig! Besonders interessant dürfte auch der Aktionszirkel mit Agility Parcour und Hundefrisbee sein. Fest steht: es wird nicht langweilig!Also: Macht mit! Man sieht sich!Wie ihr mitmachen könnt?Likt oder teilt diesen Beitrag und schreibt warum ihr die faszination-heimtierwelt 2017 besuchen möchtet!Eure ConnyDie Gewinnspiel AGBs und alle wichtigen Informationen zu dem Spielfindet ihr unter AGB´s