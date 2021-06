Freizeitaktivitäten auf Teneriffa

Vor allem das Wanderwegenetz ist sehr gut ausgebaut und bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Wanderwegen durch die faszinierende Natur der Vulkaninsel. Dabei kann zum Beispiel der Nationalpark Teide, der sich um den 3.715 Meter hohen Pico del Teide herum befindet, das Anaga-Gebirge mit seinen dichten Lorbeerwäldern oder das Teno-Gebirge mit atemberaubenden Ausblicken auf Teneriffa und die Nachbarinseln entdeckt werden. Wer lieber auf vier Rädern unterwegs ist, kann auch an einer Jeeptour teilnehmen und durch den Nationalpark oder durchs Teno-Gebirge fahren und abgelegene Bergdörfer kennenlernen.Auch für die perfekte Welle ist Teneriffa bekannt. Die Küsten, vor allem im Süden, bieten optimale Bedingungen fürs Wellen-, Wind- und Kitesurfen. Außerdem werden auf dem Atlantik viele Kajaktouren angeboten, bei denen man unter anderem auch Wale, Delfine und Wasserschildkröten beobachten kann.Familien können in einem der Freizeitparks Spaß haben und zum Beispiel die zahlreichen Wasserrutschen im Siam Park ausprobieren oder bunte Papageien im Loro Park bestaunen.Neben überfülltem Strand und Touristenhochburg gibt es also auch noch unendlich viele andere tolle Freizeitaktivitäten , bei denen man diese faszinierende Insel hautnah erleben kann.