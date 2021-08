Ferienzeit

Bei der Reiseplanung sollte auf jeden Rücksicht genommen werden, damit es für alle eine tolle Erfahrung wird. Man kann den Urlaub auch nutzen, um fremde Länder, andere Kulturen, einheimische Spezialitäten und einzigartige Landschaften kennenzulernen. Außerdem können bei einer Reise auch neue Sprachen gelernt werden. Und natürlich kann man im Urlaub entspannen, neue Kraft tanken und mal alle Alltagssorgen und jeden Stress vergessen.Mit dem Auto erreicht man in wenigen Stunden Urlaubsziele in Deutschland, wie die Nord- oder die Ostsee oder Länder wie Kroatien und Italien. Vor allem die Mittelmeerregion ist bei den deutschen Reisenden beliebt. Das warme Klima und die Herzlichkeit der Einheimischen ziehen jedes Jahr viele Menschen in die mediterrane Gegend. Wer auch im Winter Sonne tanken und im Meer schwimmen gehen will, kann mit dem Flugzeug beispielsweise auf die Balearen oder Kanaren fliegen. Vor allem die Kanaren bestechen mit ganzjährig angenehmen Temperaturen, einer tollen Natur und endlosen Sandstränden.