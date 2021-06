Die schönsten Strände Teneriffas

Dazu gehört zum Beispiel auch der wohl beliebteste Strand Teneriffas, der Playa de las Teresitas. Er liegt gleich neben der Hauptstadt Santa Cruz und hat dank der vielen Palmen ein karibisches Flair. Außerdem wartet er mit einer außergewöhnlich guten Infrastruktur auf.Ein weiterer bekannter Strand ist der schwarze Playa Jardin in Puerto de la Cruz an der Nordküste. Er ist in einen angelegten Garten eingebettet, was ihn so besonders macht. Auch dieser Strand verfügt über eine gute Infrastruktur und ist auch bei Einheimischen sehr beliebt.Auch der schwarzsandige Playa la Arena im Südwesten Teneriffas ist sehr beliebt. Er ist umgeben von einer Strandpromenade mit Hotels und Restaurants und wurde bereits mehrfach zum sichersten und saubersten Strand Europas gewählt. Von hier aus bieten sich außerdem Bootstouren zu den nahegelegenen Los Gigantes oder Whalewatching-Touren an.Besonders bei Familien beliebt ist der Playa de Troya, wegen seines seichten Wassereinstiegs und dem installierten Wellenbrecher. Auch dieser Strand ist mit hellem Sandstrand aufgeschüttet und befindet sich direkt an der Uferpromenade von Las Américas.Auch der helle Playa Los Christianos im gleichnamigen Touristenort ist sehr gut geeignet für Familien und erfreut sich großer Beliebtheit. Deswegen kann es hier auch schon mal voll werden.Natürlich gibt es noch viele weitere schöne Strände auf Teneriffa, die man aber gar nicht alle aufzählen kann. Für den perfekten Badeurlaub sollte man nach Teneriffa kommen.