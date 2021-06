Die malerische Masca-Schlucht

Heute leben etwa 100 Menschen in Masca, die hauptsächlich im Tourismusbereich arbeiten, zum Beispiel betreiben sie kleine Hotels, Restaurants mit traditionellen Speisen und Kunsthandwerksläden. Früher war die Haupteinnahmequelle der Einwohner von Masca die Landwirtschaft.Das abgeschottete Dorf konnte man bis in die 60er Jahre nur zu Fuß und mit dem Esel erreichen, mittlerweile führt eine enge Straße voller Serpentinen nach Masca. So kann die Anfahrt per Auto, Bus oder Fahrrad geschehen. Außerdem schlängeln sich spektakuläre Wanderwege ins Dorf und hinunter in die Masca-Schlucht sowie direkt bis zum Strand von Masca. Die sattgrüne Umgebung ist der Lebensraum zahlreicher endemischer Tier- und Pflanzenarten, die sich zwischen den außergewöhnlichen Felsformationen vulkanischen Ursprungs wohlfühlen.Im Dorf selbst, das unter Denkmalschutz steht, gibt es auch einiges zu entdecken. Vom Plaza von Masca, in dessen Mitte ein großer Lorbeerbaum steht, hat man einen wunderschönen Blick auf die kleinen Gassen des Dorfes und die Berge des Teno-Gebirges. Auch ein Besuch des Museums von Masca ist empfehlenswert. Bei einem Spaziergang durch Masca kann man außerdem die ursprüngliche kanarische Architektur bestaunen und die ruhige Atmosphäre in den charmanten Gässchen genießen.Das Dorf sowie die Schlucht Masca sollte man definitiv gesehen haben, wenn man auf Teneriffa Urlaub macht!