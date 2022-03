Cueva del Viento – die längste Vulkanröhre auf den Kanaren

Die Vulkanröhre in Icod de los Vinos ist vor ungefähr 27.000 Jahren durch einen Ausbruch des Pico Viejo entstanden, einem Nebenkegel des bekannten Vulkans Teide. Vulkanröhren entstehen durch fließende Lavaströme, welche Hohlräume nach den Ausbrüchen bilden. Durch Berührung mit der Luft, erkalten die Ströme an der Oberfläche und eine Isolation der unteren flüssigen Schichten entsteht. Der Lavastrom selbst wird dadurch geschützt und im Inneren der Höhle fortgesetzt. Ist der Ausbruch zu Ende, entleeren sich die Lavaströme in der Röhre und zurück bleibt ein vulkanisch geformter Tunnel mit unterschiedlichen Breiten und Höhen. Des Weiteren kann es zu Verbindung mit anderen Höhlen und Lavaströmen kommen, wie es bei der Cueva del Viento der Fall ist. Einzigartig auf der ganzen Welt befinden sich hier drei Stockwerke an Lavaröhren mit unterschiedlichen Verzweigungen untereinander. Bisher wurde in Icod de los Vinos nur ein kleiner Teil der Röhre erforscht. Das Höhlensystem hat insgesamt eine Länge von circa 18 Kilometern und ist nahezu in ihrem ursprünglichen Zustand vorhanden. Jedoch sind nur ungefähr 200 Meter für touristische Zwecke ausgebaut und zur Verfügung gestellt. In den anderen Abschnitten finden Forschungsprojekte und weitere Höhlenforschungen statt.Der Besuch in der Cueva del Viento beginnt am Informationszentrum, welches sich oberhalb des Stadtgebietes von Icod de los Vinos befindet. Der Weg dorthin ist sehr gut ausgeschildert und mit dem Mietauto einfach zu erreichen. Ein kostenloser großer Parkplatz steht hinter dem Besucherzentrum für Touristen zur Verfügung. Am Informationszentrum werden jeden Tag Führungen in der Vulkanröhre in unterschiedlichen Sprachen angeboten. Die Mitarbeiter im Besucherzentrum sprechen Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Der Kauf der Karten ist nur online auf der Webseite möglich und sollte einige Wochen im Voraus durchgeführt werden. Das Besucherzentrum und die Informationstafeln sind zweisprachig in Spanisch und Englisch ausgeschildert. Die Besichtigung der Höhle ist nur mit einem Guide möglich. Schutzhelme und Stirnlampen werden vor dem Röhrenbesuch kostenlos vom Besucherzentrum zur Verfügung gestellt. Das Ticket kostet für Erwachsene 20 Euro und für Kinder 10 Euro. Es beinhaltet den Transfer mit Bussen zum Röhreneingang und die Schutzausrüstung. Da sich der Eingang zur Cueva del Viento in einem abgelegenen Waldstück befindet, ist eine kurze Wanderung mit dem Guide zum Startpunkt der Führung notwendig.Ein Besuch in der Cueva del Viento offenbart die Jahrtausend alte Geschichte der vulkanischen Aktivitäten auf Teneriffa und gibt einen Einblick in verborgene Zeiten und Erdschichten.